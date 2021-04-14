В России пожарные уже более суток не могут потушить пожар на бывшей фабрике

Петербургские пожарные уже более суток не могут потушить завалы на месте производственно-складского здания АО «Невская мануфактура».

На месте происшествия проливают и разбирают конструкции, а также тушат локальные очаги возгорания.

Пожар на территории бывшей ткацкой фабрики на Октябрьской набережной, помещения в которой сдают в аренду, начался на одном из верхних этажей пятиэтажного здания. Специалисты МЧС получили сигнал о возгорании в 12:35. Меньше чем через 40 минут пожару присвоили наивысший ранг сложности. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров из-за ветхости конструкций и сильного ветра. Локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей.

При тушении погиб один сотрудник МЧС. Пострадали трое пожарных. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 40-60% поверхности тела. Из здания эвакуировали 40 человек.

Вечером 12 апреля огонь перекинулся на соседнее здание - хостел, там загорелась крыша на площади 50 квадратных метров.

За месяц до пожара, в марте, территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку многоквартирными жилыми домами.

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