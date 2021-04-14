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10:19 14 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Скандал: воспитанницу николаевского интерната вынудили сделать аборт

На это сообщение отреагировали в Офисе омбудсмена, а полиция начала уголовное производство.

10 апреля советник главы Николаевского облсовета и эксперт Офиса уполномоченного президента по правам ребенка Павел Шульга сообщил, что 16-летнюю воспитанницу интерната в Николаевской области вынудили сделать аборт.

На это сообщение отреагировали в Офисе омбудсмена, а полиция начала уголовное производство.

Кроме того, ТСН опубликовала сюжет, в котором бывшая воспитанница этого интерната говорит, что ее тоже вынудили сделать аборт, описывает сексуальные домогательства к воспитанницам со стороны одного из сотрудников интерната и заявляет, что воспитатели бьют детей.

На странице Павла Шульги в Facebook 10 апреля появился пост, в котором он сообщает, что 16-летнюю воспитанницу Березковского учебно-воспитательного комплекса Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III степеней Николаевского областного совета поместили в изолятор этого учреждения (в сюжете ТСН говорится, что девушку зовут Вика и ее продержали в изоляторе неделю), где она «принудительно принимала абортивные медицинские препараты».

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Тэги: николаевский интернат, аборт 16-летней девушки
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