Появился текст закона о ликвидации ОАСК

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева.

«Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве. Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев», – говорится в законе.

Отмечается, что до начала работы Киевского городского окружного админсуда дела, подсудные ОАСК, территориальная юрисдикция которого распространяется на столицу, рассматривает и решает Киевский окружной административный суд.

ОАСК безотлагательно, в течение десяти рабочих дней, передает судебные дела, которые находятся в его владении, в Киевский окружной административный суд.

«Со дня начала работы Киевского городского окружного административного суда Киевский окружной административный суд безотлагательно передает дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, в Киевский городской окружной административный суд», – предусматривает закон.

Кабинету министров и Государственной судебной администрации поручается принять в пределах компетенции меры, необходимые для реализации закона.