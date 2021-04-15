Тупицкий снова не явился в суд – «попал в бльницу»

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. Заседание перенесли на новую дату.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Адвокаты судьи сообщили суду, что их клиент не явился из-за якобы его госпитализации на стационарное лечение.

В свою очередь прокуроры говорят, что не получили от стороны защиты никаких подтверждающих документов о госпитализации Тупицкого. В связи с этим они назвали причину неявки неуважительной и попросили суд разрешить принудительный привод.