Тупицкий снова не явился в суд – «попал в бльницу»
Заседание перенесли на новую дату.
Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не явился в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. Заседание перенесли на новую дату.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Адвокаты судьи сообщили суду, что их клиент не явился из-за якобы его госпитализации на стационарное лечение.
В свою очередь прокуроры говорят, что не получили от стороны защиты никаких подтверждающих документов о госпитализации Тупицкого. В связи с этим они назвали причину неявки неуважительной и попросили суд разрешить принудительный привод.
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