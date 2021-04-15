В Киеве на взятке в $2 тысячи задержан чиновник полиции
Замначальника райуправления полиции обещал посодействовать в возвращении автомобиля, который ранее изъяли его коллеги.
В Киеве задержан заместитель начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений столичной полиции. Он обещал за взятку вернуть изъятый правоохранителями автомобиль, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
«По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, пообещал гражданину, у которого сотрудники другого райуправления полиции изъяли автомобиль, повлиять на их руководителя для положительного решения вопроса о возвращении ему имущества. За положительное решение этого вопроса полицейский требовал вознаграждение в две тысячи долларов США», – говорится в сообщении.
Полицейский был задержан на «горячем» недалеко от места своей работы.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
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