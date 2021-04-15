Полеты в Крым: Украина арестовала 12 российских самолетов

Авиакомпания осуществляла незаконные полеты в Крым с 2019 года. На ее воздушные суда наложен арест.

Украинский суд наложил арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые тот использовал для полетов в аннексированный Крым, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

«Установлено, что одной из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания доставляла пассажиров из/в аэропорт Симферополя.

Действия авиаперевозчика Украина рассматривает, как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет страны. Такие полеты осуществлялись вопреки законодательству Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Прокуратура автономии обратилась к Укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска.

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