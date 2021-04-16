Дело скандального сайта mind.ua и его главреда Евгения Шпитко дошло до Верховного суда

Подольский районный суд города Киева своим решением от 9 июля 2020 года обязал ООО «Фьючер Медиа» изъять недостоверную информацию из двух публикаций на сайте mind.ua

Верховный суд Украины решил открыть кассационное производство на постановление Киевского апелляционного суда от 18 февраля 2021 года по делу касательно иска о защите чести, достоинства и деловой репутации главы финансовой компании «Леогейминг Пей» Алены Дегрик Шевцовой против сайта MIND (mind.ua), издателем которого является ООО «Фьючер Медиа» (мажоритарный собственник ООО и главный редактор сайта Евгений Шпитко). Как следует из Единого реестра судебных решений, такое решение суд принял 5 апреля.

Подольский районный суд города Киева своим решением от 9 июля 2020 года обязал ООО «Фьючер Медиа» изъять недостоверную информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой. Также суд обязал mind.ua опровергнуть указанную информацию в статье от 19 февраля 2019 года путем размещения опровержения на веб-сайте mind.ua под заголовком «Опровержение: …».

Однако, Киевский апелляционный суд отменил данное решение суда первой инстанции. По словам адвоката Евгения Макиенко, апелляционный суд не учел все доводы истца, поэтому будет подана кассационная жалоба на его решение, чтобы добиться окончательного и справедливого решения.

Недавно СМИ сообщали, что Хозяйственный суд города Киева рассмотрев исковое заявление ЧАО «Айбокс Банк» к ООО «Фьючер Медиа» о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении 1 млн грн принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство.

В суде юристы банка требуют признать недостоверной информацию, распространенную ООО «Фьючер Медиа» на информационном ресурсе ООО (сайте) mind.ua в публикации от 1 марта 20201 года под названием «Рейтинг надежности банков по итогам 2020 года».

По данным youcontrol, ООО «Фьючер Медиа», которое владеет сайтом mind.ua, на 90% принадлежит Евгению Шпитко, который также является главным редактором, еще 10% принадлежит ООО «Акселератор новых продуктов».

Как сообщали СМИ, Евгений Шпитко стал самой упоминаемой негативной персоной в украинском журналистском сообществе по итогам прошлого года, а его сайт связывают с обманом рекламодателей, среди которых: AB INBEV EFES УКРАИНА, DOBRODOC+, ENSO, СК «Метлайф Украина» «Киевстар», фармацевтическая компания «Дарница», платежная система Fondy, «Укртелеком, юридическая фирма OSTIN LAW FIRM, клиника SQLAB, Stron Legal Services, «Укргазбанк», «Киевгорстрой», KAN Development, Perfect Group, ДТЭК Рината Ахметова, «VERANDA ON THE RIVER».

В конце октября 2020 года несколько физических и юридических лиц подали в суд иски против ООО «Фьючер Медиа» (mind.ua) и главреда Евгения Шпитко. Причиной стал уже упоминаемый выше материал на mind.ua, ряд непроверенных заявлений которого порочат деловую репутацию ряда компаний. В частности, Вадим Гордиевский требует отсудить у издателя сайта ООО «Фьючер Медиа» права на домен mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.