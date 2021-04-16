В Украину прибыла партия вакцин Pfizer от COVAX

В рамках международной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech.

В Украину в пятницу, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках механизма COVAX. В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.

В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca. Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.

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