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Главная » Украина » Общество
12:07 16 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украину прибыла партия вакцин Pfizer от COVAX

В рамках международной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech.

В Украину в пятницу, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках механизма COVAX.

В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.

В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз.

Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.

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Тэги: вакцина, Pfizer, BioNTech
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