В Украину прибыла партия вакцин Pfizer от COVAX
В рамках международной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech.
В Украину в пятницу, 16 апреля, прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в рамках механизма COVAX.
В аэропорту Киев приземлился самолет со 117 тысяч доз вакцины.
В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз.
Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.
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У Минздрава есть подтверждение от COVAX, что завтра в Украине приедет 117 тысяч доз препарата, заверил министр.
Хакеры пытались взломать серверы Pfizer, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.
Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.