Британец вылечился от рака, переболев COVID-19

Вместе с этим, специалисты предупреждают, что ни в коем случае нельзя намеренно заражаться COVID-19 в надежде, что он убьет раковые клетки, так как есть и противоположные факты – Covid-19 может провоцировать онкологию.

В Британии, у 61-летнего мужчины с диагнозом онкология, исчезли все симптомы рака, после того, как он переболел коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает Focus.

Эксперты считают данный случай огромной редкостью, а также предполагают, что коронавирусная инфекция могла уничтожить раковые клетки в организме больного.

У пациента диагностировали лимфому Ходжикина и назначили ему курс химиотерапии, но перед лечением он заразился COVID-19, не смог пройти ее в назначенные сроки. После получения негативного теста на коронавирус, мужчина обследовался на предмет онкологии и выяснилось, что раковые клетки в его организме отсутсвуют.

«Мы считаем, что COVID-19 вызвал противоопухолевый иммунный ответ», – отметила Сара Чаллонер, врач Королевской больницы Корнуолла.

Предполагается, что в организме мужчины было много Т-клеток – белых кровяных телец, способных уничтожать инфицированные вирусом клетки.

Кроме этого, медики утверждают, что все-таки в редких случаях инфекция может подавлять рак. И такой случай уже был зафиксирован в 1893 году.

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