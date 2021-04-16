Песок, предназначенный для жилмассива «Осокорки-Центральные», незаконно вывозят и за бесценок продают бетонному заводу Ковальской

В Киеве неизвестные незаконно вывозят песок с территории жилого массива «Осокорки-Центральные» на завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской.

16 апреля Объединенный актив инвесторов обанкротившегося застройщика банка «Аркада» выехал на масштабный автомитинг.

Как говорится в материале Народной правды, «Аркада» намыла песок за счет средств инвесторов ЖК «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика». Он хранится на стройплощадке для завершения строительства ЖК. Намерение достроить дома закреплено в меморандуме, который в начале апреля подписали столичные власти, застройщики и инвесторы.

Однако песок стали вывозить неизвестные под прикрытием вооруженных «титушек». Только с 9 по 14 апреля с территории жилмассива выехало 350 фур груженных песком. «Движение грузовиков «Стромат» компании-перевозчика между озерами Небреж и Тяглое зафиксировали общественные активисты. По их оценкам, нелегалы ежедневно продают порядка 3 тысяч тонн песка. Как показали результаты мониторинга, автомобили движутся для отгрузки на завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской», — пишет Народная правда со ссылкой на активистов.

По данным Объединенного актива инвесторов, предприятие осведомлено о происхождении песка и покупает его по ценам, значительно ниже рыночных. Возмущенные инвесторы «Аркады» организовали автомитинг у «Дарницкого завода ЗКБ» группы Ковальской по ул. Бориспольской, центрального офиса завода на Большой Васильковской. Активисты также провели автомитинг у зданий МВД, НБУ и Кабмина. Активисты требуют немедленно вмешаться в ситуацию, остановить кражу песка и защитить их право на купленное жилье.

Напомним, завод им. Светланы Ковальской уже ловили на бизнесе с песчаными браконьерами. В августе 2020 года активисты сообщили о нелегальной добыче песка на столичных Выдубичах, которую «крышует» скандальный депутат Киеврады Сергей Паладий. Баржа и грузовики выгружали песок на территории бетонного завода.