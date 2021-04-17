В Гонконге миллиардера отправили за решетку

Гонконгский медиамагнат и миллиардер Джимми Лай приговорен к 12 месяцам тюрьмы за организацию и участие в одной из крупнейших акций протеста в 2019 году.

Медиамагнат и миллиардер из Гонконга Джимми Лай получил больше года тюрьмы за организацию несогласованных протестных выступлений. За другие преступления 73-летнему предпринимателю грозит ещё и пожизненное заключение.

Джимми Лай — владелец издательского дома Next Media, одного из самых крупных в Гонконе и Тайване. Также ему принадлежит бульварная газета Apple Daily, которая резко осуждает действия китайских властей по отношению к автономному Гонконгу. Состояние Лая оценивается в более чем $1 млрд. Свои первые деньги он сделал в швейной промышленности, после чего подался в СМИ.

Гонконгского предпринимателя арестовали в декабре 2020 года, тогда же прошли обыски в редакции его газеты. Его обвинили в причастности к организации двух массовых митингов в августе 2019.

В апреле 2021 года Лая приговорили к 14 месяцам тюрьмы. Кроме него, 11 месяцев лишения свободы с отсрочкой получил основатель Демократической партии Мартин Ли. Ещё семь бывших депутатов парламента от оппозиции получили тюремные сроки от восьми до 18 месяцев.

Положение миллиардера может ухудшиться ещё сильнее, так как всего ему предъявили восемь обвинений. Два из них относятся к закону о национальной безопасности Гонконга, который китайские власти приняли в 2020 году. Этот документ предусматривает наказание за сепаратизм вплоть до пожизненного заключения.

О статусе Гонконга

С 1997 года Гонконг находится в статусе специального административного района КНР, а до этого он был колонией Великобритании. Китайские власти до 2047 года гарантировали ему автономию во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. Такая форма взаимодействия Гонконга с материком получила название «Одна страна — две системы».

Жители автономии остерегаются постепенного «закручивания гаек» и ужесточения контроля Пекина над его политикой и внутренними делами. Трёхмесячные массовые протесты летом 2019 года вспыхнули в Гонконге как раз из-за подобных опасений. Районные власти решили принять законопроект, который позволил бы по запросу выдавать на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. После этого протестующие начали требовать реформы избирательного законодательства и расследования жёстких мер по отношению к демонстрантам.

Протесты негативно отразились на экономике острова. Туда перестали ездить туристы, доходы местных торговцев снизились, а крупные международные мероприятия стали отменяться один за другим. Впервые за 25 лет специальная административная область Китая перестала считаться территорией с самой свободной экономикой в мире, уступив этот титул Сингапуру.

Выступления демонстрантов в Гонконге прекратились лишь с началом пандемии коронавируса. Ещё хуже оказались политические последствия протестов. Китайские власти в 2020 году приняли закон о национальной безопасности Гонконга, которым сильно ограничили автономность региона. Весной 2021 Пекин изменил там ещё и избирательное законодательство, осложнив тем самым положение оппозиции.

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