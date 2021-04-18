В храме РПЦ на фреске изобразили муки интернет-зависимых в аду
Монастырь имеет собственную страницу в соцсети, на которую подписаны более 3300 человек. В обители рады, что фрески привлекли внимание общественности.
В Николаевском Малицком монастыре Тверской области объяснили требованиями времени фрески в храме, привлекшие внимание соцсетей и СМИ. Настенная роспись изображает пытки интернет-зависимых в аду, черти на фреске держат в лапах ноутбук и смартфоны.
«Время-то меняется, страсти изменяются. Нечистые духи не стоят на месте, прогресс идет, и они используют изобретения человечества в своих целях. Злые духи принимают новые решения, как совратить человека с пути истинного, и им это удается. Посмотрите, сколько людей выпадают из реальности, увлекаются соцсетями, онлайн-играми, разговаривать не могут друг с другом, а только переписываются», – прокомментировали в монастыре.
Постоянная прихожанка храма рассказала, что фрески создал румынский иконописец Руслан Гебя, начавший расписывать стены храма в 2010 году. По ее словам, посетители реагируют на осовремененные изображения грешников «с воодушевлением».
Сами работники храма тоже пользуются интернетом, но только по работе. Монастырь имеет собственную страницу в соцсети, на которую подписаны более 3300 человек. В обители рады, что фрески привлекли внимание общественности, и надеются, что пришедшие в храм посмотреть на росписи захотят изменить свою жизнь.
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