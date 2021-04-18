В России пройдут митинги в поддержку Навального

Сбор объявлен на центральных площадях городов, в Москве акция должна пройти на Манежной, а в Петербурге — на Дворцовой площади.

Российский фонд борьбы с коррупцией объявил о проведении акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля, говорится в сообщении фонда.

По состоянию на воскресенье, 18 апреля, свое желание поддержать оппозиционера на сайте ФБК подтвердили более 458 тысяч его сторонников.

Регистрация 500 тысяч человек была основным условием для объявления даты акции, однако ее организаторы решили не дожидаться, пока соберется нужное количество участников.

«События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас. Среда, 21 апреля, 19:00″, — говорится в анонсе.

Сбор объявлен на центральных площадях. В Москве акция должна пройти на Манежной, а в Петербурге — на Дворцовой.

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