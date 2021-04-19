В Эстонии из-за лягушек перекрыли трассу
В Таллине до конца апреля закрыли ночной проезд по одной из оживленных трасс, чтобы через нее смогли безопасно перебраться лягушки и жабы.
Земноводные мигрируют через магистраль каждый год, зимуя по одну сторону дороги, а потом перебираются на другую. Там у них пруды для размножения.
Обычно лягушкам и жабам помогают волонтеры, которые переносят их через опасные участки. Всего таким образом добровольцам удалось спасти уже более 97 тысяч особей, отмечает портал.
«В этом году добровольцы не могут собраться из-за пандемии, однако требовалось предпринять меры безопасности, ведь земноводным трудно двигаться по теплому асфальту. Из-за этого на проезжей части разом может оказаться до 300 лягушек», – говорится в сообщении.
В администрации Таллина решили пойти навстречу земноводным и объявили о перекрытии трассы в ночное время.
В будущем чиновники рассматривают возможность проложить под трассой тоннель для лягушек или выкопать пруд для их размножения на той же стороне, где они зимуют.
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