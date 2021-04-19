Навального переведут из колонии в больницу для осужденных
Несмотря на то, что состояние голодающего с конца марта Навального «удовлетворительное», его все же решили перевести в стационар больницы для осужденных.
Осужденного российского оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК №2 во Владимирской области, переведут из колонии в областную больницу для осужденных, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», – говорится в сообщении ведомства.
Вскоре после того, как Навального доставили в колонию, он объявил голодовку, требуя допустить к нему врача. Его адвокат пояснила, что у Навального развивается болезнь позвоночника.
«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь)…», – такое сообщение появилось в Instagram Навального 31 марта.
16 апреля оппозиционер сообщил, что в колонии угрожают назначить ему принудительное кормление.
«Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости», – говорится в Instagram осужденного политика.
Адвокаты неоднократно предъявляли претензии, однако во ФСИН заявляли, что его состояние удовлетворительное.
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