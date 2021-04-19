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18:00 19 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Крупнейший в мире айсберг почти растаял

Гигантский А68, который стал звездой соцсетей, растаял и оставил после себя множество мелких фрагментов.

Один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти растаял. Он уменьшился примерно до 20,5 квадратных километра, то есть почти в 300 раз, сообщает BBC News.

Отмечается, что в 2017 году, когда A68 откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров.

Как показывают спутники, огромный айсберг практически исчез – от него осталось множество мелких фрагментов, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.

По данным ученых, айсберг разрушили волны, теплая вода и высокая температура воздуха в Атлантике.

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Тэги: Глобальное потепление, айзберг
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