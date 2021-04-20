«Черные» доходы Сергея Куюна: Миллионы за лоббизм и медиа-атаки

Собственника консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна уличили в лоббизме интересов крупнейших игроков топливного рынка.

Его основной заказчик — группа компаний ОККО (принадлежит концерну «Галнафтогаз»). Об этом говорится в материале Народной правды.

Издание опубликовало финансовую и налоговую документацию, подтверждающую источники доходов Сергея Куюна, которого считают экспертом топливного рынка. «Даже беглого взгляда на счета Куюна достаточно, чтобы понять, что он давно и целенаправленно занимается продвижением интересов отдельных игроков топливного рынка: пишет заказные статьи, подтасовывает аналитику и манипулирует данными о ценах и качестве топлива. И получает он за такую работу «кругленькие» суммы», — пишет Народная правда.

В 2019 году ОККО заплатила группе «А-95» 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. Одновременно с тем связанная с ОККО Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) регулярно переводит компании Куюна транши по 70-200 тыс. грн. В среднем группа «А-95» получает от ОККО и НАУ до 4,5 млн грн в год. Еще столько же поступает на счета ФЛП Сергея Куюна и ФЛП его родного брата Артема Куюна, который работает его заместителем в группе «А-95». Например, в 2019 году Сергей Куюн получил 4,6 млн грн, а Артем Куюн — 4,9 млн грн. В 2020 году братья заработали 4,2 млн грн и 4,3 млн грн соответственно.

«На одной «аналитике» таких денег не заработаешь. Очевидно, что это оплата за заказные статьи, лоббизм, травлю конкурентов, запросы в Кабмин, манипуляции с данными топливных рынков и прочие услуги, которые Куюн оказывает ОККО», — пишет Народная правда. Среди других услуг — оправдание грабительских цен на заправках ОККО якобы стоимостью барреля нефти, а также опровержения того факта, что сеть продолжает работать в оккупированном Крыму вопреки украинским и западным санкциям. Кроме того, Куюн вместе с НАУ регулярно продвигают через Кабмин проверки заправок, которые продают топливо дешевле. «Проверки касаются только тех сетей, которые предлагают топливо дешевле и не гонятся за маржой в 9-11 гривен на каждом литре, как это делает ОККО», — пишет издание.

Деньги, заработанные на лоббизме и «медиа-киллерстве», Сергей Куюн тратит на дорогие авто и недвижимость. Ему и брату принадлежат дома в элитных коттеджных городках под Киевом. В гараже Сергея Куюна Volvo ХС90 (2017 г.в), Ford Ranger (2014 г.в), Citroen Picasso (2015 г.в) и Audi A3 (2016 г.в).













Как ранее сообщалось, сеть ОККО состоит в картельном сговоре с НАУ и другимиучастниками топливного рынка ради искусственного завышения цен на бензин и дизель. Маржа сети на литре топлива достигает 10-11 грн. Антимонопольный комитет штрафовал ОККО за монопольный сговор в 2016 и 2019 годах на сумму 204,3 млн грн и 77 млн грн соответственно. ОККО до сих пор избегает выплаты штрафа в госбюджет путем вывода активов.