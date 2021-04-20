Песков заявил о «массовом антироссийском психозе»

В последнее время появилась напряженность с целым рядом государств – не по инициативе РФ, жалуется Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 апреля, призвал ряд стран отказаться от «массового антироссийского психоза», сообщает ТАСС.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», – сказал он.

Он считает, что многие страны безосновательно обвиняют Москву в любой хакерской атаке. «Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу», – сказал Песков.

Также он пожаловался на напряженность с целым рядом государств. «Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности», – говорит представитель Кремля.

«В целом линия на недружественное воздействие на Россию, давление, попытки сдерживать, они ощущаются, заметны невооруженным взглядом. Мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была и остается открытой для уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место», – сказал он.

Песков добавил, что для того, чтобы такие «нападки» прекратились требуется «адекватная политическая воля» со стороны Запада.

Тэги: Россия, песков