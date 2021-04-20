НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:02 20 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Песков заявил о «массовом антироссийском психозе»

В последнее время появилась напряженность с целым рядом государств – не по инициативе РФ, жалуется Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 20 апреля, призвал ряд стран отказаться от «массового антироссийского психоза», сообщает ТАСС.

«Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются», – сказал он.

Он считает, что многие страны безосновательно обвиняют Москву в любой хакерской атаке. «Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу», – сказал Песков.

Также он пожаловался на напряженность с целым рядом государств. «Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности», – говорит представитель Кремля.

«В целом линия на недружественное воздействие на Россию, давление, попытки сдерживать, они ощущаются, заметны невооруженным взглядом. Мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была и остается открытой для уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место», – сказал он.

Песков добавил, что для того, чтобы такие «нападки» прекратились требуется «адекватная политическая воля» со стороны Запада.

Источник:
Тэги: Россия, песков
Loading...

Новости по теме

В Москве отреагировали на планы США назначить представителя по СП-2

У Путина считают, что Вашингтон вмешивается в экономические интересы других стран, назначая своего представителя.

В Кремле пояснили, от чего зависят сроки нахождения войск у границ Украины

Дмитрий Песков не обладает информацией относительно планов по дислокации и передислокации российских войск.

Песков: НАТО не поможет урегулированию на Донбассе

Сегодня Зеленский назвал членство Украины в НАТО единственным способом урегулирования на Донбассе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты