Просмотр изображений собственного лица приносит людям удовольствие

Изображение своего лица важно для человека, поскольку имеет отношение к собственной значимости и самосознанию.

Ученые из Университета Осаки выяснили: когда люди видят изображение своего лица, они получают удовольствие, даже если в тот момент не осознают, что смотрят именно свое лицо. При помощи МРТ им удалось выяснить: когда человек осознанно или бессознательно видит изображение своего лица, активируется лобная и височно-теменная области мозга, а также структуры кортикальной средней линии. То есть люди лучше узнают свое лицо по сравнению с лицами других людей, даже если эта информация передается бессознательно.

Авторы исследования также обнаружили, что при просмотре изображений собственного лица (в том числе если это происходит бессознательно) активируется вентральная тегментальная область, которая считается центральным компонентом пути дофаминового вознаграждения. И эта зона активировалась сильнее, когда исследователи изменяли лицо при помощи специального «фильтра красоты», увеличивающего глаза и уменьшающего подбородок.

Правда, при сильных модификациях вместо дофаминовой зоны активировалась зона страха. Она же была задействована во время просмотра изображений лиц других людей, неизвестных человеку. Это вызывало активацию миндалевидного тела, которое играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности страха.

Тэги: свое лицо, смотреться в зеркало