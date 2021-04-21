Чехия призывает ЕС и НАТО в знак солидарности высылать российских дипломатов

Чешская Республика обратится к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны российских дипломатов

«Просим наших союзников о солидарности и призываем к общей позиции ЕС», – заявил вице-премьер, министр внутренних дел и и.о. иностранных дел Чехии Ян Гамачек на брифинге.

По его словам, Прага требует коллективных действий, как это было после отравления Скрипалей в Великобритании.

Министр отметил, что Россия предприняла шаги, которые означают «парализацию» посольства Чехии в Москве, когда диппредставительство или вообще не может функционировать, или может функционировать в очень ограниченном режиме. Чешская сторона будет просить посольства стран-партнеров об оказании помощи чешским гражданам в случае необходимости.

Также официальная Прага оставляет за собой право ввести дальнейшие меры.

«Мы будем вынуждены реагировать и действовать по определенным нормам», – предупредил Гамачек.

В среду он вызывает посла РФ в Чехии, которому будет передана нота протеста.

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