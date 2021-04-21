Обращение Владимира Зеленского и реакция Путина

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе.

▪️Рядом с украинской границей сконцентрировано большое количество российских войск. Россия называет это учениями. Весь мир называет такие вещи шантажом.

▪️Украинцы должны осознать, что угрозу представляют не только чужие войска, но и наши эмоции. Как мы реагируем на информацию и где мы ее получаем. Стоит трижды подумать, надо ли доверять экспертам из интернета, источникам СМИ или инсайдам анонимных телеграмм-каналов.

▪️Украина 2021 отличается от Украины 2014.

▪️Мы не боимся, потому что Украина не имеет иллюзий и понимает, кто настоящий друг и брат.

▪️Украина обладает невероятной армией и защитниками. Они привыкли не говорить, а делать свое дело.

▪️Украина не боится, у нее есть мощная поддержка международных партнеров.

▪️Зеленский обратился к Путину и предложил ему встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война: «Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. Вы – это вы».

Кремль отреагировал на предложение Зеленского встретится с Путиным на Донбассе.

В целом в России не видят смысла в этой встрече, тем более на Донбассе. Более того, в Совете Федераций РФ назвали выступление президента Украины «самолюбованием с актерским кривлянием», и добавили, что он «сам не знает от чьих рук гибнут люди на востоке Украины». Также Россия снова обвинила Зеленского и весь народ Украины в «попытке переложить ответственность за войну на президента РФ».

Тем временем, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Появились новые спутниковые фото, на которых изображены самолеты и танки, и их гораздо больше, чем ожидали увидеть военные эксперты.

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