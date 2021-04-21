Украинские ученые ожидают спад пандемии в стране

Кроме снижения заболеваемости коронавирусом ученые прогнозируют и спад уровня смертности.

В ближайшие недели ожидается снижение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине. Двухнедельный прогноз опубликован на сайте НАН Украины в среду, 21 апреля.

«Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля 2021 года и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля – 4 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Сейчас среднее количество новых выявлений – 12743 человек в день.

В НАН также ожидают снижение смертности от коронавируса. «Ожидается снижение смертности в ближайшие дни», – сообщили в НАН.

Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом, а днем ранее – 8 940 тысяч.

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