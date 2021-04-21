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16:00 21 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ задержала автобусы с членами организации Кивы

Автобусы были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы в рамках антитеррористических учений.

Под Харьковом СБУ задержала автобусы с представителями организации Патриоты за жизнь, которые направлялись в Харьков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечено проникновение на территорию области нескольких групп «титушок» общей численностью более 60 человек», – говорится в сообщении.

Сообщается, что автобусы были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.

По имеющейся в СБУ информации, эти группы были направлены в Харьков «по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий» во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

«Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины», – уточняют в СБУ.

Нардеп Илья Кива заявил Телеграм-каналу PavlovskyNews, что СБУ и МВД, «нарушая все нормы права, блокирует работу его организации и навешивает ярлыки в то время, как власть способствует развитию маргинальных националистических структур».

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Тэги: СБУ, кива
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