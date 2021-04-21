В Украине выросли цены на жилье
Данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
В Украине цены на жилье в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросли на 11,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что цены на первичном рынке недвижимости выросли на 9,8%, а на вторичном – на 12,4%.
Однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 10,8%, двухкомнатные – на 7,9%, а трехкомнатные – на 11,7%.
На вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 12,3%, двухкомнатные – на 13,1% и трехкомнатные – на 11,8%.
Уточняется, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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