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19:00 21 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Волыни пограничники мучили дикое животное. 18+

Военнослужащие с оружием прижали ногами дикое животное к земле и снимали происходящее на видео.

На Волыни военнослужащие Луцкого пограничного отряда издевались над диким животным и снимали происходящее на видео. Видео инцидента опубликовали зоозащитники Kovel Animals в соцсетях.

На кадрах записи видно, как двое мужчин в форме с оружием прижали ногами к земле животное, кричащее от боли.

Пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Маргарита Вершинина подтвердила информацию об издевательствах. В комментарии к публикации Kovel Animal в Facebook она написала, что ГПСУ осуждает такое поведение военнослужащих.

«Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео», – написала Вершинина.

Она уточнила, что инцидент произошел осенью прошлого года. Сейчас по данному факту идет служебное расследование.

Внимание, видео 18+

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Тэги: видео, Волынь, пограничники, живодерство
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