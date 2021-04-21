На Волыни пограничники мучили дикое животное. 18+
Военнослужащие с оружием прижали ногами дикое животное к земле и снимали происходящее на видео.
На Волыни военнослужащие Луцкого пограничного отряда издевались над диким животным и снимали происходящее на видео. Видео инцидента опубликовали зоозащитники Kovel Animals в соцсетях.
На кадрах записи видно, как двое мужчин в форме с оружием прижали ногами к земле животное, кричащее от боли.
Пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Маргарита Вершинина подтвердила информацию об издевательствах. В комментарии к публикации Kovel Animal в Facebook она написала, что ГПСУ осуждает такое поведение военнослужащих.
«Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео», – написала Вершинина.
Она уточнила, что инцидент произошел осенью прошлого года. Сейчас по данному факту идет служебное расследование.
Внимание, видео 18+
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