В Сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине
Законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act) поддержали все члены Комитет по иностранным делам.
В США Комитет по иностранным делам Сената одобрил увеличение ежегодной помощи Украине в сфере безопасности до 300 миллионов долларов. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
По ее словам, законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act) поддержали все члены комитета.
Согласно документу, Киев получит от США также летальное оружие.
«Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму», – отметила посол.
Далее, напомнила Маркарова, законопроект должны одобрить в американском Конгрессе.
Отметим, упомянутый документ, кроме прочего, ускоряет передачу излишков боевой техники и вооружения Украине и призывает к стратегии, которая поощряет страны-партнеры делать то же, а также санкционирует четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).
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