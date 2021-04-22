Еврокомиссия планирует судебное разбирательство против AstraZeneca – СМИ

AstraZeneca хотят обязать предоставить государствам-членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

Еврокомиссия планирует начать судебное разбирательство против производителя AstraZeneca из-за проблем с доставкой вакцины. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на встрече представителей стран сообщества в среду, 21 апреля.

AstraZeneca хотят обязать предоставить государствам-членам Евросоюза указанное в контракте количество доз вакцины.

Крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать начало судебного разбирательства, наступит на этой неделе.

Как сообщалось ранее, Украина ведет переговоры о закупке вакцин против коронавируса COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждается дополнительный заказ препарата от компании AstraZeneca в объеме 1,2 млн доз.

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