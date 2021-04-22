На Донетчине СБУ изъяла 40 кг взрывчатки и разоблачила воевавших за «ДНР»
В схроне с оружием находилось четыре противотанковые мины, которые подозреваемый планировал задействовать для теракта в регионе.
Сотрудники Службы безопасности Украины в Волновахском районе Донецкой области при проведении профилактических контрдиверсионных мероприятий обнаружили тайник с оружием. Также были разоблачены 10 участников незаконных вооруженных формирований, воевавших против Украины, сообщается на сайте СБУ.
«Правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой «ДНР». Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства», – говорится в сообщении.
Также СБУ установила двух организаторов «референдума» за присоединение к России в 2014 году в Донецкой области.
Помимо этого, в квартире одного из подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили схрон с боевыми средствами поражения.
«Из тайника было изъято 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона», – добавили силовики.
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