Украина одолжит 2,5 миллиарда на вакцинацию

Кредит на борьбу с коронавирусом, в том числе на вакцины, предоставит Международный банк реконструкции и развития.

Украина привлечет кредит Международного банка реконструкции и развития в 2,5 млрд грн на закупку вакцин. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», – сообщила он.

Документ предусматривает средства для закупки вакцины от коронавируса на сумму около 840 млн грн.

«Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей», – добавила Шаталова.

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