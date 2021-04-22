ПАСЕ призвала РФ немедленно освободить Навального

Россияне сразу отказались выполнять «политизированные решения». Попытки принудить освободить оппозиционера они считают провальными.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала РФ освободить оппозиционера Алексея Навального до начала июня и обеспечить ему должный уход по здоровью во время его пребывания в исправительной колонии. Об этом говорится в резолюции, принятой на заседании весенней сессии ассамблеи в Страсбурге, пишет ТАСС.

Документ поддержали 105 депутатов, против проголосовали 26. Еще 11 воздержались.

«Ассамблея … призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне. До его освобождения призываем предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь, включая обследование и лечение врачом, которого он выберет, и обеспечить полное соблюдение его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и внутренним законодательством», – говорится в тексте резолюции.

Заседание Комитета министров Совета Европы запланировано с 7 по 9 июня.

Тем временем стало известно, как на документ отреагировали в России.

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что «Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ».

Причем россияне отказываются от выполнения решений не только по Навальному, но и в отношении аннексированного Крыма.

«Навальный осужден за мошенничество. Попытки же представить его в качестве политзаключенного и мученика… буквально вчера с треском провалились во время «гуляний». Попытки Запада оказать давление на Россию с использованием институтов Совета Европы такие же провальные», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

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