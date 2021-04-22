Названо число украинцев, удерживаемых в Крыму, ОРДЛО и России
Украинцев незаконно преследуют по политическим обвинениям, часть из них – военные и крымские татары. Больше 250 людей считаются пропавшими без вести.
В России по политическим обвинениям незаконно удерживают 114 украинцев, из которых 15 – в Крыму. В ОРДЛО незаконно удерживают еще 280 украинцев. Об этом заявила Людмила Денисова в интервью РБК-Украина в четверг, 22 апреля.
Всего в РФ по политическим обвинениям преследуются 133 украинца.
«Из них 114 – находятся в заключении, из которых 15 – во временно оккупированном Крыму, 99 – непосредственно в РФ. 66 человек осуждены на длительные термины, остальные 48 находятся под судом и следствием. Большинство из них, 78 человек, – это граждане Украины крымскотатарской национальности», – сказала Денисова.
По ее словам, на временно неподконтрольной правительству части Донбасса среди незаконных политзаключенных 236 гражданских лиц, в том числе четыре волонтера.
«Также – 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 – из МВД), а также 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек значатся пропавшими без вести. Это самая актуальная информация на данный момент», – подытожила омбудсмен.
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