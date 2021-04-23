Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства России в Праге
17 марта Чехия объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства, которые были идентифицированы как офицеры российской разведки.
Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве.
Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.
«Чехия ограничивает количество российских работников в посольстве в Праге до уровня, равного количеству чешских работников в Москве», – написал он.
Отметим, что такое решение МИД Чехии будет означать высылку еще около 70 россиян. Сейчас в российском посольстве в Праге – 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19 (по данным МИД Чехии).
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