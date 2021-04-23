Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин

В мае-июне Украина должна получить еще две партии вакцин по механизму COVAX – 1,4 млн доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer.

В ближайшие два месяца Украина должна получить еще две партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко после прибытия в Украину второй партии по данному механизму – 367 200 доз AstraZeneca.

«Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer», – сообщил Ляшко.