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11:30 23 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин

В мае-июне Украина должна получить еще две партии вакцин по механизму COVAX – 1,4 млн доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer.

В ближайшие два месяца Украина должна получить еще две партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко после прибытия в Украину второй партии по данному механизму – 367 200 доз AstraZeneca.

«Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer», – сообщил Ляшко.

Также он рассказал, что вакцинация прибывшим препаратом AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов с 28 апреля.

При этом около 10 тысяч доз препарата будет использовано для повторной вакцинации.

«Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок», – сказал Ляшко.

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Тэги: ляшко, вакцина, вакцинация
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