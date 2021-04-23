Ляшко рассказал о дальнейших поставках вакцин
В мае-июне Украина должна получить еще две партии вакцин по механизму COVAX – 1,4 млн доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer.
В ближайшие два месяца Украина должна получить еще две партии вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко после прибытия в Украину второй партии по данному механизму – 367 200 доз AstraZeneca.
«Глобальная инициатива COVAX прислала нам письмо, что до конца мая мы ожидаем следующую поставку вакцины AstraZeneca в размере 1,4 млн доз вакцины и до конца июня мы должны также получить 950 тысяч вакцины Pfizer», – сообщил Ляшко.
Также он рассказал, что вакцинация прибывшим препаратом AstraZeneca-SKBio начнется в большинстве регионов с 28 апреля.
При этом около 10 тысяч доз препарата будет использовано для повторной вакцинации.
«Эта партия вакцин будет использоваться в большинстве случаев в кабинетах прививок. Часть партии оставят для проведения повторной вакцинации для людей, которые сделали первую прививку с 24 февраля (около 10 тыс. человек). Для использования этих вакцин в областях откроют 1,95 тыс. пунктов прививок», – сказал Ляшко.
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Глава МОЗ заявил, что в низких темпах вакцинации в Украине виноваты иностранные компании, которые не поставляют своевременно вакцину.
В ближайшее время в рамках механизма COVAX Украина должна получить 117 000 доз Pfizer, а еще миллион – до июля.
Вакцинация в Украине держится на уровне предыдущего дня – более 18 тысяч прививок по всей стране.