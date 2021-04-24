Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП
Марио Меони погиб на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. 56-летний министр ехал за рулем служебного Ford Mondeo в город Хунин к семье.
В салоне он был один. Автомобиль перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Причины происшествия на данный момент неизвестны.
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования близким министра.
«Мы потеряли основательного, неутомимого и честного политика. Образцовый чиновник», – написал Фернандес в Twitter.
Меони был назначен главой министерства транспорта в декабре 2019 года.
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