Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Марио Меони погиб на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. 56-летний министр ехал за рулем служебного Ford Mondeo в город Хунин к семье.

В салоне он был один. Автомобиль перевернулся на трассе в районе города Сан-Андрес-де-Хилес. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования близким министра.

«Мы потеряли основательного, неутомимого и честного политика. Образцовый чиновник», – написал Фернандес в Twitter.

Меони был назначен главой министерства транспорта в декабре 2019 года.

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