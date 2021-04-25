Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине
Украинский Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
«В субботу, 24 апреля, в западных и северных областях Украины и ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°(II уровень опасности, оранжевый)», – говорится в сообщении.
24 апреля в южных и центральных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5°. Предусмотрен I уровень опасности, «желтый».
На Киевщине 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° – II уровень опасности, «оранжевый».
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