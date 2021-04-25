НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
02:59 25 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине

Украинский Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«В субботу, 24 апреля, в западных и северных областях Украины и ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°(II уровень опасности, оранжевый)», – говорится в сообщении.

24 апреля в южных и центральных областях – заморозки на поверхности почвы 0-5°. Предусмотрен I уровень опасности, «желтый».

На Киевщине 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° – II уровень опасности, «оранжевый».

Источник:
Тэги: погода, заморозки
Loading...

Новости по теме

В августе на Украину обрушатся заморозки

Украинский Гидрометцентр опубликовал данные о прогнозе погоды на август, включая среднемесячные данные по температуре и краткую климатическую характеристику августа.

Ночью в Украине ударят морозы

Ночью 13 апреля в некоторых областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

Весенние морозы оставили украинцев без фруктов и ягод

Аномальные весенние заморозки уничтожили весь будущий украинский урожай фруктов и ягод.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты