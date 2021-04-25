Обломки пропавшей индонезийской субмарины нашли у острова Бали

Обломки подводной лодки KRI Nanggala-402 ВМС Индонезии, которая пропала 21 апреля, были найдены неподалеку от острова Бали.

«За несколько прошедших дней мы нашли обломки и предметы на месте, где субмарина в последний раз погружалась под воду», – заявил командующий ВМС страны Юдо Маргоно.

По его словам, эти обломки не попали бы наружу, если бы подводная лодка не была повреждена.

Среди найденных во время поисковой операции объектов, как сообщают военные, – бутылка смазки для перископа и прибор, который используется для защиты торпед.

По словам Маргоно, обнаруженные обломки позволяют считать, что субмарина не «исчезла», а «затонула». Фактически же это означает, что шансов на спасение экипажа почти не осталось.

Военные предполагают, что лодка находится на глубине 600-700 метров. При этом она рассчитана на погружение на глубину до 250-500 метров. В дополнение к этому, еще в четверг индонезийские военные заявляли, что кислорода на борту подводной лодки может хватить только до субботы.

В то же время в ВМС Индонезии настаивают, что будут продолжать поиски, пока не получат результат, «каким бы он ни был».

К поисковой операции уже присоединились австралийский фрегат «Балларат» и американский разведывательный самолет «Посейдон». В ближайшее время в район исчезновения лодки должны прибыть корабли из Сингапура, Индии и Малайзии.

Контакт с подводной лодкой KRI Nanggala-402 немецкого производства пропал утром 21 апреля во время учебного запуска торпед в 95 километрах к северу от острова Бали. На лодке находились 53 члена экипажа.

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