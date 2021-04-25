Отвод войск России Швеция назвала дымовой завесой

Москва оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав, заявил шведский министр обороны.

Заявленый отвод российских войск от границы Украины и возвращение в пункты постоянной дислокации является дымовой завесой, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телеканала SVT.

Россия оставляет у границ вооружение и может быстро перебросить туда личный состав, подчеркнул министр.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», – отметил министр.

Он добавил, что российские власти могут «повышать и понижать уровень напряженности» в регионе в зависимости от своих интересов.

Хультквист также обвинил Москву в эскалации конфликта на востоке Украины и создании «чрезвычайно напряженной ситуации».

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