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14:00 25 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер Армении подал в отставку

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в стране со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом он сказал в ходе телеобращения в воскресенье, 25 апреля. Правительство страны также ушло в отставку.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», – заявил политик. При этом он отметил, что продолжит выполнять обязанности премьера в полном объеме до проведения выборов.

Также Пашинян добавил, что на грядущих выборах выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства Армении от партии Гражданский договор.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжались в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов.

В ответ на массовые протесты премьер пообещал уйти в отставку, но оставил за собой право баллотироваться повторно. Он также объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 20 июня.

Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

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Тэги: Армения, отставка, пашинян
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