На майские карантин не изменится – Шмыгаль
Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку в правительстве считают, что он демонстрирует свою действенность.
Модель адаптивного карантина в Украине не будет меняться на майские праздники, однако украинцам следует проявить ответственность и избегать массовых скоплений, заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из «красной» зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости», – отметил Шмыгаль.
По его словам, на следующей неделе еще больше областей могут выйти из «красной» зоны.
Напомним, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что синодальные решения Православной церкви Украины по богослужениям на Пасху в период карантина, которые были приняты год назад, до сих пор остаются актуальными.
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Глава правительства не исключает возврата к жесткому локдауну. Тем временем, до конца года планируют привить до 10 млн украинцев.
Шмыгаль заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.
В конце зимы заканчивается действие адаптивного карантина – его намерены продлить сначала еще на месяц.