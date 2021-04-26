Епифаний пообещал, что в Украину доставят Благодатный огонь

Украина должна в этом году получить Благодатный огонь. Предстоятель ПЦУ заверил, что полученный огонь традиционно распространят по всей Украине.

«Мы не будем заказывать чартерного самолета. Но, как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу за несколько часов. Это может быть и утром уже в воскресенье, но обязательно мы этот свет получим», – сказал митрополит Епифаний в интервью «Радио свобода».

Предстоятель ПЦУ заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во времена пандемии, в частности, планируется массовое освящение пасок на хлебокомбинатах.

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