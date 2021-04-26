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03:13 26 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Праге арестовали трех чехов, которые воевали за ДНР

Суд установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне ДНР.

Суд арестовал главу «Объединения чехословацких солдат в резерве мира» Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву.

Их обвиняют в поддержке, финансировании и пропаганде терроризма. Также среди обвиняемых есть одно юридическое лицо.

Криминалисты считают, что задержанные граждане Чехии выезжали в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов или планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.

Руководство объединения организовывало «военные дни» для детей начальной школы в Чехии и регулярно проводили военные учения с «разрешенным законом оружием и его копиями». Его членов объединяет острая критика по НАТО, отдельные представители объединения называют Североатлантический альянс «террористической организацией».

Обвиняемым, среди прочего, грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение и до 12 лет – за финансирование терроризма.

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Тэги: Чехия, ДНР, война на Донбассе
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