В Праге арестовали трех чехов, которые воевали за ДНР
Суд установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне ДНР.
Суд арестовал главу «Объединения чехословацких солдат в резерве мира» Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву.
Их обвиняют в поддержке, финансировании и пропаганде терроризма. Также среди обвиняемых есть одно юридическое лицо.
Криминалисты считают, что задержанные граждане Чехии выезжали в Украину воевать на стороне пророссийских сепаратистов или планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.
Руководство объединения организовывало «военные дни» для детей начальной школы в Чехии и регулярно проводили военные учения с «разрешенным законом оружием и его копиями». Его членов объединяет острая критика по НАТО, отдельные представители объединения называют Североатлантический альянс «террористической организацией».
Обвиняемым, среди прочего, грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение и до 12 лет – за финансирование терроризма.
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