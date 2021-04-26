Глава МИД Германии выступил против ужесточения санкций против России
Официальный Берлин выступает против ужесточения санкций против России, несмотря на ее агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что официальный Берлин выступает против ужесточения санкций против России, несмотря на ее агрессию против Украины и ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.
По его словам, именно в связи с напряжением в отношениях необходим диалог с Россией, сообщает DW.
«Отношения очень плохие. Но они не должны и оставаться такими», — сказал глава МИД Германии в интервью телеканалу ARD.
Он отметил, что суть дипломатии заключается в том, чтобы разговаривать с теми странами, отношения с которыми напряжены, «а не всегда говорить только с теми, с кем нет разногласий во мнениях».
«Это в особенности касается России и конкретно сейчас», — подчеркнул Мас.
Мас напомнил, что после оккупации Крыма в 2014 году ЕС уже ввел в отношении России экономические санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также что европейские санкции были дважды введены за последние недели в связи с отравлением Навального.
Он высказался против еще более жестких мер, как того требуют, в частности, европарламентарии.
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