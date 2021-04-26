Что купить с новеньким смартфоном: 5 базовых аксессуаров

Регулярное обновление гаджетов – необходимость, продиктованная временем и постоянным техническим прогрессом.

Вместе с девайсом обычно меняют и аксессуары. Помимо традиционных чехлов и стекол, покупка смартфона – повод заменить устаревшие наушники, внешний аккумулятор или держатель в автомобиль.

Эксперты интернет-магазина eCase рекомендуют подойти к дополнительным устройствам и приспособлениям ответственно, тогда и пользы от покупки будет больше.

Чехол и стекло – защита превыше всего

Выбирая актуальную модель смартфона, например Realme, будьте уверены: чехол на телефон Реалми вы найдете практически в любой конфигурации: стильные книжки, усиленные накладки и практичные силиконовые аксессуары не только надежно сохранят привлекательность девайса, но и подчеркнут вкус своего владельца.

В Сети уже много лет ведутся споры по поводу эффективности защитных стекол и поликарбонатных пленок индивидуального изготовления. Защита экрана – важнейший момент в подготовке нового смартфона к использованию, поэтому лучше об этом побеспокоиться в первую очередь.

Планируя купить чехол на телефон Oppo, Xiaomi, Samsung или Vivo выбирайте оригинальные модели накладок или стильные прозрачные решения. Учтите: производители тщательно разрабатывают дизайн смартфонов, чтобы каждый покупатель мог продемонстрировать красоту своей новинки.

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