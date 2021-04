«Душа» получила Оскар как лучший мультфильм

Мультфильм скорее сложный для детей, но полезный для взрослых: душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей.

Мультфильм Душа (Soul) студии Pixar завоевал Оскар в категории Лучший полнометражный анимационный фильм во время 93-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

В анимационной ленте режиссеров Питера Доктера и Кемпа Паэурса рассказывается история школьного учителя музыки Джо Гарднера, который погибает в день, когда, казалось бы, сбылась его мечта. Джо Гарднер неожиданно оказывается в мире, где зарождаются человеческие вдохновение, восторг, мечты и интересы, и там он знакомится с юной душой по имени 22. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей.

В номинации также были представлены ленты Вперед (Onward), Путешествие на Луну (Over the Moon), Барашек Шон: Фермагеддон (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) и Легенда о волках (WolfWalkers).

Кроме того, мультфильм получил награду за лучшую музыку. Композиторами ленты выступили американцы Трент Резнор и Джон Батист, а также британец Аттикус Росс.

В этой номинации за премию Оскар также боролись Пятеро одной крови (Da 5 Bloods), Манк (Mank), Минари (Minari) и Новости со всех концов света (News Of The World).

