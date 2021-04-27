Украина объявила о высылке консула РФ в Одессе

В случае продолжения Москвой провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, Киев оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.

Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила персона нон грата консула РФ в Одессе. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник, 27 апреля.

В своем заявлении ведомство выразило протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

«Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины», – говорится в сообщении.

Украинская сторона отвергла обвинения Москвы в том, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

«Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», – отметили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.

В Киеве предупредили, что в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляют за собой право на дальнейшие действия в ответ.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. В ФСБ России утверждают, что он был задержан «при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ». Россия дала ему время до 22 апреля, чтобы покинуть страну.

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