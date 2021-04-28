Погранслужба подтверждает начало отвода войск РФ
Остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области.
Российская Федерация начала частичный вывод своих войск с территории временно оккупированного Крыма. Вместе с тем, отвод войск от восточной границы Украины в Воронежской области пока не наблюдается. Об этом в среду, 28 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат… На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», – сообщил он.
Отмечается, что остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
«Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим», – подчеркнул глава ГПСУ.
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