Названа не признает «ЛДНР» из-за минских соглашений

Россия не признает независимость «республик» из-за минских соглашений, в декларации к которым Путин поддержал целостность Украины.

Россия не признает независимость самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» из-за минских соглашений. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть, наверное, аналогия с Абхазией и Южной Осетией, за одним исключением – в Абхазии и Южной Осетии … не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минском комплекса мероприятий … В случае с Донбассом, там ситуация была другая, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров нормандского формата – президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесок, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – сказал Лавров.

Как известно, в декларации в поддержку минских соглашениях, которые подписал президент РФ Владимир Путин, говорится, что «поддерживают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается как может», – сказал Лавров.

Тэги: Россия, Путин, Лавров, Минские соглашения, ЛДНР