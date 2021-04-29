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03:45 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Молдовы распустила парламент

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.

Это стало возможным после того, как Конституционный суд Молдовы признал неконституционным введение чрезвычайного положения.

«Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее – на наших плечах», – заявила Санду.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав Санду. Однако парламент не был распущен из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя.

Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.

Последние выборы парламента в Молдове состоялись в 2019 году.

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Тэги: Республика Молдова, Майя Санду, роспуск парламента
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