ФСБ задержала «сторонников украинских радикалов» в девяти городах России
Члены группы должны были совершать террористические акты и экстремистские преступления, утверждают в российском ФСБ.
Сотрудники ФСБ РФ задержали в девяти российских городах 16 человек, которых называют «сторонниками украинского молодежного радикального сообщества М.К.У.». Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 29 апреля.
Аресты прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области. Задержанные якобы причастны «к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан».
ФСБ заявила об изъятии холодного оружия, большого количества электронных носителей информации и средств коммуникации. Они якобы содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главе М.К.У. Егору Краснову, а также переписку с ним.
«В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е. С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации», – сообщили в ФСБ.
В российской спецслужбе утверждают, что сторонники М.К.У «попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры», после того как направляли видеоотчеты о проведенных акциях Краснову.
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