Рада назначила нового министра энергетики
Народные депутаты поддержали предложенную правительством кандидатуру на пост главы Минэнерго.
Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, 305 голосами назначила министром энергетики Германа Галущенко.
Отметим, с мая 2020 года Галущенко был вице-президентом Энергоатома, в котором работал в 2013-2014 годах.
В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом – в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.
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