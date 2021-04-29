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14:00 29 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада назначила нового министра энергетики

Народные депутаты поддержали предложенную правительством кандидатуру на пост главы Минэнерго.

Верховная Рада на заседании в четверг, 29 апреля, 305 голосами назначила министром энергетики Германа Галущенко.

Отметим, с мая 2020 года Галущенко был вице-президентом Энергоатома, в котором работал в 2013-2014 годах.

В 1997-2005 годах он работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом – в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Также Галущенко работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы.

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Тэги: энергетика, рада, министр, ВР
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